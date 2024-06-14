Эколого-просветительский фестиваль "Каникулы в Арктике" стартовал в центре "Яуза"

В пятницу, 14 июня, в экоцентре "Яуза" стартовал эколого-просветительский фестиваль "Каникулы в Арктике". В течение трех дней москвичи и туристы могут познакомиться с обычаями и жизнью северных народов, а также особенностями природы и животного мира.

Для посетителей экоцентра также работает арктический кинотеатр. Там показывают документальные фильмы о жизни народов севера и работе научных экспедиций. Детей ждет мультипликационный сериал "Дети Арктики" и виртуальное путешествие по тундре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

