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14 июня, 14:30

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Мастер-классы по парашютной подготовке организовали на фестивале "Времена и эпохи"

Мастер-классы по парашютной подготовке организовали на фестивале "Времена и эпохи"

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Более тысячи часов мастер-классов организованы на XII фестивале "Времена и эпохи", который проходит в Москве до 16 июня. В каждом округе столицы площадки посвящены отдельным историческим периодам.

Еа Профсоюзной улице рассказывают о работе поездов образца 1930-х годов, которые составляли основу транспортного каркаса СССР. А на бульваре Дмитрия Донского воссоздали атмосферу 1940-х годов, когда кумирами были летчики и все, кто был связан с авиацией. Гости фестиваля могут пройти парашютную подготовку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоАлина Гилева
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