Мастер-классы по парашютной подготовке организовали на фестивале "Времена и эпохи"

Более тысячи часов мастер-классов организованы на XII фестивале "Времена и эпохи", который проходит в Москве до 16 июня. В каждом округе столицы площадки посвящены отдельным историческим периодам.

Еа Профсоюзной улице рассказывают о работе поездов образца 1930-х годов, которые составляли основу транспортного каркаса СССР. А на бульваре Дмитрия Донского воссоздали атмосферу 1940-х годов, когда кумирами были летчики и все, кто был связан с авиацией. Гости фестиваля могут пройти парашютную подготовку.

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