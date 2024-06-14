Более тысячи часов мастер-классов организовали на фестивале "Времена и эпохи" в Москве

Более тысячи часов мастер-классов организованы на XII фестивале "Времена и эпохи", который проходит в Москве до 16 июня. В каждом округе столицы площадки посвящены отдельным историческим периодам, каждый час с 11:00 до 20:00 там проводятся новые лекции и занятия.

Так, например, на Профсоюзной улице рассказывают о работе поездов образца 1930-х годов, которые составляли основу транспортного каркаса СССР. На мастер-классах можно узнать принципы работы с телеграфом и освоить укладку путей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.