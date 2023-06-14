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В Москве началось благоустройство участка Ленинского проспекта

В Москве началось благоустройство участка Ленинского проспекта

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В Москве началось благоустройство участка Ленинского проспекта, а именно от Университетского до Ломоносовского проспектов, рассказал заммэра Петр Бирюков. За прошедшие два года в порядок привели ключевые участки: от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта.

На данный момент основная задача – сохранить транзитную функцию проспекта и сделать его более комфортным для местных жителей. На время работ в зоне благоустройства разместили строительный городок, выставили ограждения и сделали безопасные проходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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