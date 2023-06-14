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Около 200 тыс москвичей оценили изменения по программе "Мой район"

Около 200 тыс москвичей оценили изменения по программе "Мой район"

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Почти 200 тысяч москвичей, это жители Богородского и Преображенского, оценили изменения по программе "Мой район". Сразу несколько крупных проектов завершили там за последние годы: окружной общественный центр, детский парк, а также улучшилась транспортная ситуация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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