Около 200 тыс москвичей оценили изменения по программе "Мой район"

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Почти 200 тысяч москвичей, это жители Богородского и Преображенского, оценили изменения по программе "Мой район". Сразу несколько крупных проектов завершили там за последние годы: окружной общественный центр, детский парк, а также улучшилась транспортная ситуация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.