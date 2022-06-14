Цифровизация в строительной отрасли Москвы произойдет до конца 2022 года – Загрутдинов

Цифровизация в строительной отрасли Москвы произойдет до конца 2022 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что Сергеем Собяниным была поставлена задача перейти в 2022 году на "цифру". При этом, как отметил Загрутдинов, у специалистов уже есть описанные бизнес-процессы, в настоящий момент они находятся в процессе принятия решения.

Руководитель департамента строительства Москвы также сообщил, что программа в строительной области сбалансирована. На сегодняшний день идет строительство метрополитена, возведение автодорожных сетей, кроме того, будут увеличиваться объемы реновации.

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