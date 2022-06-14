Загрутдинов заявил о нехватке 7–8 тыс работников на стройплощадках в Москве

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о том, сколько зарабатывают строители, а также каких специалистов не хватает в этой отрасли. По его словам, в данный момент на стройках не хватает около 7–8 тысяч специалистов.

Кроме того, Загрутдинов сообщил, какое обучение они проходят прежде чем попасть на стройку. Подробности в эфире телеканала Москва 24.