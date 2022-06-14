Строительные программы сформировали в Москве на несколько лет вперед – Загрутдинов

Строительные программы Москвы сформированы на несколько лет вперед. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в Москве мэром создана уникальная система управления строительным процессом. Она является достаточно гибкой на внешнюю среду.

Решения быстро могут приниматься и на фоне санкций. Так, например, если какой-то производитель товара может не поставить технику, специалисты оперативно принимают решение, вносят поправки в проектную документацию и параллельно начинают поставки аналоговых систем.

Кроме того, московские специалисты в области строительства заранее понимают, какой объем работ будет выполнен в ближайшие 3 года. При этом, как отметил Загрутдинов, на сегодняшний день все идет в плановом режиме. Срывов сроков ввода объектов в эксплуатацию пока нет.

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