Усадьба Братцево временно стала роддомом

Усадьба Братцево стала роддомом. Видео прислали телезрители.

По их словам, там в настоящее время проходят съемки фильма, поэтому комплекс временно сменил назначение. С минуты на минуту на площадке ждут актеров. Как снимается кинолента, приходят посмотреть и рядом живущие горожане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

