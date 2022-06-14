Кабриолет с кроватью увидели москвичи на столичных дорогах

Кабриолет, водитель которого перевозил кровать, увидели москвичи на столичных дорогах. Кадры выложили в Сеть.

Также появилось предположение, что в машине марки BMW могла быть большая раскладушка из IKEA.

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