Прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация" открыт в столице

В столице выберут лучшие объекты реставрации и наградят специалистов, которые помогают сохранять памятники архитектуры. Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". Его проводят уже в 12 раз. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

За все время участие в конкурсе приняли свыше 800 человек и организаций, лауреатами стали более 400. В 2021 году награды получили Дом культуры ГЭС-2, павильон "Металлургия" на ВДНХ и другие проекты.

Для участия надо заполнить заявку на сайте mos.ru, предоставить небольшое описание выполненных работ, историческую справку об объекте, его фотографии до и после реставрации. Заявки принимаются до 30 сентября. Церемония награждения состоится в декабре.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.