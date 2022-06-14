Сотрудник ЦОДД заявила, что движение в столице оценивается в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Яна Марочинская рассказала, что трафик в столице оценивается в 4 балла. Общая длина заторов в городе – 160 километров.

На ТТК на Нижней Масловке столкнулись два легковых автомобиля. Движение затруднено на три километра.

На Волгоградском проспекте зафиксировано ДТП с участием двух автомобилей. Затор растянулся на два километра и продолжает расти.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.