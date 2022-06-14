Трафик на дорогах столицы оценили в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова сообщила, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 176 километров.

На Каширском шоссе в сторону центра стоит неисправный автомобиль во второй полосе движения. Затор растянулся на 2,5 километра.

Самые большие заторы наблюдаются на МКАД из-за проведения дорожных работ в левом ряду на 14-м километре. Длина затруднений составляет уже пять километров.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.