Зоологи предупредили москвичей о возможной встрече с летучими мышами в центре города

Зоологи предупредили москвичей о возможной встрече с летучими мышами. По их словам, в центре города обитает немало особей. В основном они селятся в малоэтажных зданиях – на балконах и чердаках.

По словам экспертов, летучие мыши в городах вторые по распространенности после грызунов. Они могут обитать там, где можно укрыться и что-нибудь съесть.

При этом летучие мыши приносят людям пользу. Например, за час они съедают до 200 вредных насекомых. В Москве можно встретить несколько видов летучих мышей, при этом все они занесены в Красную книгу столицы.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.