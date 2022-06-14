ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова рассказал, что движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов составляет 114 километров.

На Варшавском шоссе сразу после МКАД произошло ДТП двух автомобилей. Затор растянулся на три километра.

Также на 32-м километре МКАД стоит неисправный легковой автомобиль. Движение затруднено незначительно. Подробности в эфире телеканала Москва 24.