Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 13:00

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Столичный прокат подготовил специальные условия для участников велофестиваля

Столичный прокат подготовил специальные условия для участников велофестиваля

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Велофестиваль в столице состоится в субботу, 18 мая. Принять в нем участие смогут даже те, у кого нет велосипеда: городской прокат "Велобайк" подготовил специальные условия для участников заезда.

По тарифу для станционных велосипедов "Прогулка Велофест" поездка будет стоить 200 рублей за первые 180 минут, далее – 2 рубля за минуту. Электровелосипеды обойдутся дороже – 450 рублей за 180 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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