Меньше часа остается до старта Московского полумарафона, одного из крупнейших забегов в России.

В связи с проведением Московского полумарафона утром 14 мая будет закрыто движение на центральных набережных. В период с 07:30 до 09:00 утра начнут закрываться такие центральные набережные, как Фрунзенская, Пречистенская, Лужнецкая, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Котельническая, Краснохолмская.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.