На юге Москвы благоустроят Кировоградские пруды

На юге Москвы началось благоустройство объектов. Это больше десяти дворов и территория у станции Каширская. Также в порядок приведут и точку притяжения, Кировоградские пруды.

По просьбе местных жителей, пруды очистили еще несколько лет назад и укрепили берег. А теперь облагораживают территорию вокруг прудов. Вместо тропинок делают широкие дорожки для пешеходов, и обустраивают новые зоны отдыха у воды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.