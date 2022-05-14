350 км велодорожек оборудовали в Москве

В Москве оборудовали 350 километров велодорожек. Выделенная полоса появилась и на Малой Бронной. Для этого пришлось сузить проезжую часть.

Главный специалист по развитию велоинфраструктуры в ЦОДД Мария Галанина отметила, что ширина дороги позволяет организовать полноценную велополосу во встречном направлении, а в попутном направлении будет организовано совмещенное движение машин и велосипедистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

