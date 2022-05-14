На юге Москвы благоустроят больше десяти дворов и территорий

На юге Москвы началось благоустройство объектов. Это больше десяти дворов и территория у станции Каширская. Также в порядок приведут и точку притяжения – Кировоградские пруды.

У москвичей появится больше мест для занятий спортом. На территории установят воркаут-зону, волейбольную площадку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.