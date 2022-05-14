Больше миллиона человек посетили ВДНХ с конца апреля. Тогда там стартовал весенне-летний сезон. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. В первые недели на выставке прошло более 300 мероприятий. Горожане и туристы посетили многочисленные тематические музеи, спектакли и концерты, приняли участие в лекциях, мастер-классах, спортивных и развлекательных программах, прогулялись по цветущим аллеям уникального паркового комплекса, попробовали блюда разных стран мира на гастрономических локациях.

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