Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

С 2011 года за счет городского бюджета в Москве построено 11 подстанций скорой помощи, сообщил Сергей Собянин. Планируется построить подстанции в районах Выхино-Жулебино, Царицыно, Пресненском, Тропарево-Никулино, Ивановское и Вороново.

"В апреле 2024 года срок владения и пользования недвижимостью по договору аренды, по истечении которого малый и средний бизнес получает преимущественное право на его приобретение, был сокращен с двух лет до одного года. Пул компаний, имеющих возможность воспользоваться преимущественным правом выкупа, расширился. С этого момента представители малого и среднего бизнеса приобрели у города около 500 помещений общей площадью около 61 тысячи квадратных метров", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года город построил 67 объектов здравоохранения общей площадью почти 880 тысяч квадратных метров. Благодаря строительству новых соцобъектов значительно улучшается доступность качественной медицины для москвичей.