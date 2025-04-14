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14 апреля, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Краснокнижного малого лебедя впервые заметили в Москве

Фотовыставка об истории проведения Диктанта Победы открылась на Гоголевском бульваре

Собянин сообщил о переносе субботника из-за непогоды с 12 на 19 апреля

Заммэра Владимир Ефимов рассказал о планах развития транспорта в Москве

Заммэра Владимир Ефимов рассказал о приоритетах транспортного развития

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"Москва едет": строительство транспортной инфраструктуры

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 апреля

Городские камеры показали обстановку на Ярославском шоссе

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

С 2011 года за счет городского бюджета в Москве построено 11 подстанций скорой помощи, сообщил Сергей Собянин. Планируется построить подстанции в районах Выхино-Жулебино, Царицыно, Пресненском, Тропарево-Никулино, Ивановское и Вороново.

"В апреле 2024 года срок владения и пользования недвижимостью по договору аренды, по истечении которого малый и средний бизнес получает преимущественное право на его приобретение, был сокращен с двух лет до одного года. Пул компаний, имеющих возможность воспользоваться преимущественным правом выкупа, расширился. С этого момента представители малого и среднего бизнеса приобрели у города около 500 помещений общей площадью около 61 тысячи квадратных метров", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года город построил 67 объектов здравоохранения общей площадью почти 880 тысяч квадратных метров. Благодаря строительству новых соцобъектов значительно улучшается доступность качественной медицины для москвичей.

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