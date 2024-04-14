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Новости

Новости

14 апреля, 15:30

Город

В столице повторили маршрут Юрия Гагарина 1961 года

В столице повторили маршрут Юрия Гагарина 1961 года

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В столице воссоздали легендарный проезд космонавта Гагарина в 1961 году. После успешного полета Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области, а спустя два дня его встречали в аэропорту Внуково, откуда он направился в Кремль.

Кортеж из двух "Чаек" и "Волги" проехал по Ленинскому проспекту. Ретроавтомобили стартовали от Института космических исследований и финишировали на смотровой площадке РАН.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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