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14 апреля, 09:15

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Движение ограничат в Певческом переулке в течение 14 апреля

Движение ограничат в Певческом переулке в течение 14 апреля

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В воскресенье, 14 апреля, с 10:00 и до 12:00 ограничение движения будет в Певческом переулке. Перекрытия краткосрочные, они продлятся не более 10 минут.

Перекрытия также введут на этом же переулке и в период с 12:30 до 15:30, но время приостановки движения сократится до 5 минут. Все ограничения связаны с проведением киносъемок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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