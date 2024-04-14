14 апреля, 09:15Город
Движение ограничат в Певческом переулке в течение 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, с 10:00 и до 12:00 ограничение движения будет в Певческом переулке. Перекрытия краткосрочные, они продлятся не более 10 минут.
Перекрытия также введут на этом же переулке и в период с 12:30 до 15:30, но время приостановки движения сократится до 5 минут. Все ограничения связаны с проведением киносъемок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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