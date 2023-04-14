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14 апреля, 22:45

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Приготовления к фестивалю "Пасхальный дар" в Москве достигли финальной стадии завершения

Приготовления к фестивалю "Пасхальный дар" в Москве достигли финальной стадии завершения

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В Москве завершаются приготовления к масштабному фестивалю "Пасхальный дар". Он стартует в субботу, 15 апреля. На праздничных площадках гостей ждут тысячи куличей, которые они смогут не только купить, но и испечь под присмотром опытных шефов.

После фестиваля в столичных храмах пройдет богослужение. Для того чтобы москвичи смогли добраться до дома, в столице изменится работа городского транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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