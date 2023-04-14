14 апреля, 23:00Безопасность
Специалисты осмотрели 400 тыс газовых плит в столичных квартирах с начала 2023 года
В Москве начались проверки газового оборудования в жилых домах. Специалисты проверяют работу плит, установленных в квартирах. Известно, что с начала этого года они осмотрели уже 400 тысяч газовых плит в столичных квартирах.
Такие ежегодные проверки помогают вовремя обнаружить устаревшее или неисправное оборудование. О визите специалистов москвичей предупреждают заранее.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.