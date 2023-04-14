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Финальный этап подготовки к фестивалю "Пасхальный дар" начался в Москве

Финальный этап подготовки к фестивалю "Пасхальный дар" начался в Москве

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В столице начался финальный этап подготовки к фестивалю "Пасхальный дар". Он стартует в субботу, 14 апреля. Город украсят более тысячи ярких инсталляций, сразу 25 праздничных площадок будут открыты для гостей, а в ночь на 16 апреля в храмах Москвы пройдет пасхальная служба.

Специально для того, чтобы верующие потом могли с комфортом добраться домой, общественный транспорт столицы продлит часы работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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