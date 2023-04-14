Московский скоростной диаметр планируют полностью открыть в 2023 году

В 2023 году планируют полностью открыть Московский скоростной диаметр. Он соединит крупнейшие вылетные магистрали.

Дорога длиной в 68 километров поможет автомобилистам сэкономить время на пути из одного конца города в другой. Для этого больше не придется выезжать на Садовое или Третье транспортное кольцо.

В данный момент идет строительство южного участка. Как он будет выглядеть?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.