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Московский скоростной диаметр планируют полностью открыть в 2023 году

Московский скоростной диаметр планируют полностью открыть в 2023 году

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В 2023 году планируют полностью открыть Московский скоростной диаметр. Он соединит крупнейшие вылетные магистрали.

Дорога длиной в 68 километров поможет автомобилистам сэкономить время на пути из одного конца города в другой. Для этого больше не придется выезжать на Садовое или Третье транспортное кольцо.

В данный момент идет строительство южного участка. Как он будет выглядеть?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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