Новоданиловскую набережную начали приводить в порядок на юге Москвы

На юге столицы начали приводить в порядок Новоданиловскую набережную. Ее начали ремонтировать. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Все работы планируют завершить осенью. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят гранитную облицовку, заменят поврежденные элементы чугунного ограждения, проведут расшивку швов.

Тульский сход станет удобным для маломобильных граждан: появится новый металлический колясочный спуск. Гранитный пандус оборудуют поручнем. Пока идут работы часть тротуара перекроют. При этом ограничивать движение транспорта не планируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.