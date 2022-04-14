В Москве заработали первые летние веранды

Первые летние веранды заработали в столице. Остальные заведения тоже готовятся к сезону – заканчивают монтаж навесов и устанавливают зонты над столиками.

Открытия таких площадок москвичи традиционно ждут с нетерпением. Открывать их в столице официально можно с 1 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.