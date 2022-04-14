В Теплом Стане распустились первоцветы. Зацвели там и крокусы, и лютики.

Ранее стало известно, что в столичных парках начали цвести сезонные растения. В "Аптекарском огороде" уже расцвели подснежники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.