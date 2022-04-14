Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ промоют после зимы

В Москве готовятся к открытию сезона фонтанов. В четверг, 14 апреля, на ВДНХ промывают комплексы "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Это сложная процедура, поскольку объекты состоят из множества позолоченных деталей и подземных коммуникаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

