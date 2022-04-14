В Москве продолжили чистить мосты после зимы

В Москве продолжается чистка города в рамках месячника по благоустройству. Например, мосты чистят от грязи, моют и красят. Налет и ржавчину удаляют с помощью пескоструйного аппарата. Каменные, бетонные и металлические поверхности обрабатывают на Бородинском мосту.

Также работы ведутся на Крымском, Третьяковском и Малом Каменном мостах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

