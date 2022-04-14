Бочкарев: стройки в Москве полностью обеспечены необходимыми материалами

Московские стройки обеспечены стройматериалами. Отрасль практически полностью импортонезависима. Об этом рассказал Андрей Бочкарев.

Россия должна реагировать на расширение НАТО без эмоций. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве с 3 по 6 июня, сообщили организаторы.