"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Главный специалист ЦОДД Сухов Алексей сообщил, что дорожный трафик в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов в городе – 221 километр.

Затруднения наблюдаются на ТТК. На внешней стороне Савеловской эстакады произошло ДТП, которое сформировало затор. В данный момент место аварии уже освободили.

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