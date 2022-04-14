Капитальный ремонт начался на Новоданиловской набережной

Скоро гулять по Новоданиловской набережной будет еще комфортнее. Там начался капитальный ремонт. Часть тротуара вдоль набережной закроют для пешеходов, а движение транспорта ограничивать не будут.

Рабочие обновят гранитную облицовку и ограждения. Сделают удобнее пандусы. Завершить ремонт планируют осенью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





