Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро запустят в 2023 году

Разгрузить Дмитровское шоссе и прилегающие к нему дороги может помочь новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Его собираются запустить в 2023 году.

"Яхромская" – одна из трех новых станций. Благодаря ей примерно на треть снизится нагрузка на ближайшую станцию метро "Селигерская". Конечная станция салатовой линии метро будет за МКАД в районе Северном.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

