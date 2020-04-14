Автомобили водителей без цифровых пропусков не будут эвакуировать

Машины водителей, которые передвигаются по городу без спецпропусков, не будут эвакуировать. За нарушение автомобилисту выпишут штраф.

На стоянку машину отправят только в крайнем случае – если у водителя найден коронавирус. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.