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14 марта, 17:15

Город

В Мнёвниках построят уникальный цирк с бассейном вокруг сцены

В Мнёвниках построят уникальный цирк с бассейном вокруг сцены

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Москвичи выбрали проект нового Большого московского цирка, который построят в Мнёвниковской пойме. Он станет первым в мире интерактивным цирком с голограммами, сменными манежами и бассейном вокруг сцены. Из-под купола будет струиться водопад, а зрителей ждут шоу с использованием передовых технологий.

В голосовании на платформе "Активный гражданин" приняли участие более 180 тысяч человек. Большинство поддержало строительство нового комплекса, а 18% высказались за сохранение старого здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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