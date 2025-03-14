В Москве началась промывка фонтанов к весеннему сезону

В Москве приступили к очистке фонтанов после зимы. Всего в городе их около шестисот. Рабочие очищают чаши, гранитные элементы и проводят техническое обслуживание оборудования.

Запуск воды в тестовом режиме начнется после подготовки, а полноценную работу фонтаны возобновят в конце апреля, если позволит погода. Кроме фонтанов, в городе приводят в порядок дорожные знаки, мосты, тоннели и памятники.

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