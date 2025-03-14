Более 500 тонн продуктов приобрели москвичи на ярмарках выходного дня с начала 2025 года. Сейчас в столице работают 29 таких круглогодичных точек. Там можно купить овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, а также рыбу и морепродукты.

Помимо основных категорий товаров на ярмарках продают выпечку, мед, орехи. Продукты привозят более чем из 40 регионов России. В числе ключевых поставщиков – производители из Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

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