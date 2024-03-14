Более 60 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Москве

За первые два месяца 2024 года в столице поставили на кадастровый учет более 60 многоквартирных домов.

Кроме того, в системе "Мобильный избиратель" подано более пяти миллионов заявлений для голосования на выборах президента России на участках по месту нахождения.

Тем временем расписание движения поездов на МЦД-1 по выходным изменится с 16 марта по 21 апреля. Нововведения связаны со строительством путепроводной развязки между станциями "Беговая" и "Тестовская".