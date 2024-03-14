Цифровые технологии обсудят на форуме "Молодой специалист – строитель будущего"

В четверг, 14 марта, в центре Москвы завершается форум "Молодой специалист – строитель будущего". На площадке в Манеже собрались молодые люди, которые готовятся к работе в строительной отрасли и их потенциальные работодатели.

Участники обсудят, как можно применять цифровые технологии при проектировании зданий и какое будущее ждет строительную отрасль. Кроме того, в интерактивной зоне форума можно понаблюдать за тестированием новейших технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.