Форум "Молодой специалист – строитель будущего" завершится в ЦВЗ "Манеж" 14 марта

Форум "Молодой специалист – строитель будущего" в центре Москвы завершится 14 марта. На площадке в ЦВЗ "Манеж" собрались молодые люди, которые готовятся к работе в строительной отрасли, и их потенциальные работодатели.

В программу форума включили дискуссии о будущем индустрии. Кроме того, в интерактивной зоне можно понаблюдать за тестированием новейших технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.