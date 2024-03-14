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14 марта, 07:30

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Форум "Молодой специалист – строитель будущего" завершится в ЦВЗ "Манеж" 14 марта

Форум "Молодой специалист – строитель будущего" завершится в ЦВЗ "Манеж" 14 марта

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Форум "Молодой специалист – строитель будущего" в центре Москвы завершится 14 марта. На площадке в ЦВЗ "Манеж" собрались молодые люди, которые готовятся к работе в строительной отрасли, и их потенциальные работодатели.

В программу форума включили дискуссии о будущем индустрии. Кроме того, в интерактивной зоне можно понаблюдать за тестированием новейших технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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