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14 марта, 07:15

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Более 35 новостроек передали под заселение по реновации на севере Москвы

Более 35 новостроек передали под заселение по реновации на севере Москвы

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В САО столицы по программе реновации строят и проектируют 60 домов. Площадь нового жилья составит почти 1,5 миллиона квадратных метров, переехать в новые квартиры собираются порядка 18 тысяч семей. Известно, что по реновации на севере Москвы под заселение передали уже 38 новостроек.

Как отметили в мэрии, на данный момент 30 домов уже строятся, а для 30 объектов специалисты проводят проектно-изыскательские работы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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