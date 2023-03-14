Более 75 тысяч рабочих задействованы в ликвидации последствий непогоды в Москве

Около 10 тысяч единиц техники и больше 75 тысяч рабочих задействовали для борьбы с последствиями снегопада в Москве. Городские службы работают в усиленном режиме, заявил заммэра Петр Бирюков.

Одновременно с уборкой выпавшего снега проводят противогололедную обработку магистралей. Особое внимание уделяется подходам к остановкам. Также от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов.

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