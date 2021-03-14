Неизвестные проехались по Алтуфьевскому шоссе на лошадях

Неизвестные передвигались по выделенной полосе на Алтуфьевском шоссе на лошадях. Кадры прислали очевидцы происходящего.

Видно, как один человек едет верхом на лошади, а второй – в запряженной повозке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.