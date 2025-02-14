Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 февраля

Летно-испытательный комплекс открылся в индустриальном парке "Руднево". Он позволит в реальных условиях проводить тестирование всех типов современных беспилотников. Кроме того, там будет крупнейший учебный центр для пилотов дронов.

После масштабной модернизации в Москве открылся Сеченовский центр материнства и детства. Исторический облик здания сохранили. Внутри сделали комфортные палаты и современные операционные, а также установили передовое оборудование.

Уголовное дело завели на женщину, которая продала свою новорожденную дочь в Москве за 200 тысяч рублей. Как рассказали в СК, сделка должна была состояться в квартире на 3-й Парковой улице. Полиции об этом стало известно заранее. Туда отправили подставных покупателей, и после передачи денег 20-летнюю мать задержали.

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