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Новости

14 февраля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 февраля

Собянин объявил об открытии лучшего летно-испытательного комплекса для БПЛА

Новости часа: Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

Панды из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца ко Дню святого Валентина

В Москве открылся Сеченовский центр материнства и детства после модернизации

Плотный трафик образовался вокруг Рижского рынка в Москве

Огромное количество красных шаров выпустили в московском ТЦ

Мост от Рублева до Рублево-Архангельского будет иметь по 2 полосы в каждом направлении

Москвичи массово отправились на Рижский рынок, чтобы купить цветы на 14 февраля

Собянин: в "Рудневе" открылся летно-испытательный комплекс для беспилотников

Летно-испытательный комплекс открылся в индустриальном парке "Руднево". Он позволит в реальных условиях проводить тестирование всех типов современных беспилотников. Кроме того, там будет крупнейший учебный центр для пилотов дронов.

После масштабной модернизации в Москве открылся Сеченовский центр материнства и детства. Исторический облик здания сохранили. Внутри сделали комфортные палаты и современные операционные, а также установили передовое оборудование.

Уголовное дело завели на женщину, которая продала свою новорожденную дочь в Москве за 200 тысяч рублей. Как рассказали в СК, сделка должна была состояться в квартире на 3-й Парковой улице. Полиции об этом стало известно заранее. Туда отправили подставных покупателей, и после передачи денег 20-летнюю мать задержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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