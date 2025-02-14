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14 февраля, 07:45

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Москвичи смогут пожениться на льду в красивую дату

Москвичи смогут пожениться на льду в красивую дату

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В столице открыли прием заявлений на регистрацию брака в необычных локациях 25 февраля 2025 года. Несколько пар смогут обменяться кольцами прямо на льду катков ВДНХ и Московского дворца пионеров.

Такая возможность доступна в рамках проекта "Новые адреса счастья". Кроме того, в Москве доступны десятки других нестандартных мест для церемоний – от музеев и усадеб до станций метро. Подать заявку можно через портал "Госуслуги", mos.ru или лично во дворцах бракосочетания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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