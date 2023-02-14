Новые выделенные полосы появятся в Москве

40 километров новых выделенных полос появятся в Москве в 2023 году. Первые пять из них уже действуют на участках Волоколамского шоссе. А с 4 марта планируется открыть еще две полосы – в Северном и Юго-Западном административных округах. Они пройдут по Библиотечному проезду и по Озерной улице.

У движения по выделенной полосе есть свои преимущества, например, скорость автобусов повышается на 30%, а также снижается аварийность с участием городского транспорта. На данный момент по специальным полосам проходит более 460 маршрутов.

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